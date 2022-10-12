Заполнение повесток о мобилизации на улице назвали неправомерным

На сайте указано, что повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. В том случае, если время, дата и место явки в повестке не указаны, мобилизуемый вправе прийти в военкомат в любое удобное время.

Также на портале сообщается, что в повестке с внесенными от руки изменениями должны быть печать и подпись должностного лица, заверяющего все исправления. В противном случае вручение такого документа считается неправомерным.

Ранее стало известно, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

