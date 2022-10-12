Заполнение повесток о мобилизации на улице назвали неправомерным
Полицейские либо сотрудники военкомата не имеют права заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их вручением. Такое разъяснение опубликовал запущенный правительством портал «Объясняем.рф».
На сайте указано, что повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. В том случае, если время, дата и место явки в повестке не указаны, мобилизуемый вправе прийти в военкомат в любое удобное время.
Также на портале сообщается, что в повестке с внесенными от руки изменениями должны быть печать и подпись должностного лица, заверяющего все исправления. В противном случае вручение такого документа считается неправомерным.
Ранее стало известно, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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