Где будут зарабатывать блогеры после блокировки Telegram

Мессенджер MAX достаточно удобный для обычного пользователя, но с точки зрения монетизации проект находится на уровне стартапа, заявил НСН Максим Перлин.

Telegram не стал массовой площадкой для блогеров, а авторы каналов после блокировки перейдут в MAX, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил в пресс-центре НСН, что блокировка Telegram в России возможна к осени 2026 года. Тем не менее, бизнес продолжит частично пользоваться им, уверен парламентарий. Он отметил, это мы видим на примере Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), там осталось примерно половины аудитории. Позже парламентарий уточнил, что насчет блокировки Telegram у него нет инсайдов: это его предположение. Перлин рассказал, как блогеры реагируют на блокировки.

Вложены миллиарды: Роскомнадзор анонсировал новые блокировки и удаления

«Аудитория в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с момента блокировки упала процентов на 50, но с каждым годом немного восстанавливается. На сегодняшний день от цифр 2022 года аудитория потеряла примерно 35-40%. Но блогеры потеряли в доходах гораздо сильнее, потому что реклама там неофициальная. Мы предполагаем, что блогеры потеряли порядка 80% доходов через эту площадку», - рассказал он.

При этом Перлин отметил, что Telegram не стал такой массовой площадкой для блогеров, а авторы каналов перейдут в MAX.

«Что касается Telegram, это важнейший мессенджер, каналы там очень распространены. Для блогеров это не основная площадка для заработка, но важная, потому что традиционно личные блоги популярных людей читают и смотрят в запрещенной соцсети, на YouTube и ВК. Российские блогеры привыкли вести свои блоги сразу на нескольких площадках, поэтому они просто заведут себе канал в MAX, будут смотреть за развитием событий. Мессенджер MAX достаточно удобный для обычного пользователя, с точки зрения монетизации проект находится на уровне стартапа. Грубо говоря, это доли процента от общих затрат на продвижение блога», - объяснил собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что руководство Telegram взаимодействует с властями, однако «скорость этого взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная».


