«Аудитория в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с момента блокировки упала процентов на 50, но с каждым годом немного восстанавливается. На сегодняшний день от цифр 2022 года аудитория потеряла примерно 35-40%. Но блогеры потеряли в доходах гораздо сильнее, потому что реклама там неофициальная. Мы предполагаем, что блогеры потеряли порядка 80% доходов через эту площадку», - рассказал он.

При этом Перлин отметил, что Telegram не стал такой массовой площадкой для блогеров, а авторы каналов перейдут в MAX.

«Что касается Telegram, это важнейший мессенджер, каналы там очень распространены. Для блогеров это не основная площадка для заработка, но важная, потому что традиционно личные блоги популярных людей читают и смотрят в запрещенной соцсети, на YouTube и ВК. Российские блогеры привыкли вести свои блоги сразу на нескольких площадках, поэтому они просто заведут себе канал в MAX, будут смотреть за развитием событий. Мессенджер MAX достаточно удобный для обычного пользователя, с точки зрения монетизации проект находится на уровне стартапа. Грубо говоря, это доли процента от общих затрат на продвижение блога», - объяснил собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что руководство Telegram взаимодействует с властями, однако «скорость этого взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная».



