По словам Перлина, технически не принципиально, как будет оформлена маркировка — ИИ отделят от людей, или людей от ИИ.

«Мы, как ассоциация блогеров и агентств, приветствуем любое законодательное творчество, связанное с тем, чтобы упростить отделение контента, который сделал искусственный интеллект и человек. Потому что это действительно ведет к некой гигиене и пониманию того, что делают люди, а что машины. Это также укладывается в контекст борьбы с фейк-ньюс, которых появилось очень много с приходом ИИ. Наконец, необходимо учитывать авторские права реальных творцов, создателей контента, блогеров. Ведь ИИ зачастую через компиляцию, через дублирование контента, созданного людьми, получает его бесплатно, что не есть хорошо», - отметил собеседник НСН.

Он также оценил соотношение реального и ИИ-контента в сети.

«Материала, созданного искусственным интеллектом, уже огромное количество и оно будет расти. В этом году его уже точно будет больше половины. Аватаров также приличное количество, но не так много, если мы берем реальные персоналии. Живых блогеров, которые ведут собственные блоги, гораздо больше, на сегодняшний день это 99%», - уточнил эксперт.

Он допустил возможность полного запрета контента, сгенерированного нейросетями, в рамках отдельных экосистем.