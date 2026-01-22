Блогеры объяснили необходимость маркировки «человеческого» контента
Отделение творчества человека от нейросетей поможет в защите авторских прав и борьбе с фейками, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Перлин.
Четкое отделение контента, созданного нейросетями, от произведенного человеком, серьёзно назрело, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
В современных условиях развития искусственного интеллекта правильнее было бы маркировать именно материалы, которые созданы человеком, а не нейросетями, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он отметил в интервью «Интерфаксу», что живых блогеров активно вытесняют ИИ-аватары и т.д. Есть данные, что такого контента в интернете уже больше половины. По его мнению, также возможно полностью запрещать сгенерированный контент в пределах отдельных экосистем.
По словам Перлина, технически не принципиально, как будет оформлена маркировка — ИИ отделят от людей, или людей от ИИ.
«Мы, как ассоциация блогеров и агентств, приветствуем любое законодательное творчество, связанное с тем, чтобы упростить отделение контента, который сделал искусственный интеллект и человек. Потому что это действительно ведет к некой гигиене и пониманию того, что делают люди, а что машины. Это также укладывается в контекст борьбы с фейк-ньюс, которых появилось очень много с приходом ИИ. Наконец, необходимо учитывать авторские права реальных творцов, создателей контента, блогеров. Ведь ИИ зачастую через компиляцию, через дублирование контента, созданного людьми, получает его бесплатно, что не есть хорошо», - отметил собеседник НСН.
Он также оценил соотношение реального и ИИ-контента в сети.
«Материала, созданного искусственным интеллектом, уже огромное количество и оно будет расти. В этом году его уже точно будет больше половины. Аватаров также приличное количество, но не так много, если мы берем реальные персоналии. Живых блогеров, которые ведут собственные блоги, гораздо больше, на сегодняшний день это 99%», - уточнил эксперт.
Он допустил возможность полного запрета контента, сгенерированного нейросетями, в рамках отдельных экосистем.
«Это будет приятная фича для продвижения конкретных социальных сетей. Как в свое время был бум на соцсети, которые заставляли тебя фотографировать без обработки и в реальном времени. На мой взгляд, отдельные сервисы и разделы точно будут делаться в будущем без возможности добавлять туда ИИ, это будет их фишкой. Однако полностью без контента ИИ соцсети - это некий костыль. Примерно как СМИ, если они не обрабатывают фотографии, не редактируют тексты», - заключил Максим Перлин.
В Казахстане в январе вступил в силу первый в странах Центральной Азии закон об искусственном интеллекте, который предусматривает маркировку сгенерированного контента и запрещает работу ряда нейросетей на территории республики. В частности, любой текст, изображения, видео или аудио, созданные с помощью ИИ, должны сопровождаться специальной пометкой.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин, маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с фейками: люди просто перестанут замечать любые метки.
