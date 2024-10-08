МОЭК: Отопление включили в 40% жилых домов Москвы
В 30% московских зданий (в частности, в 40% жилых домов) подали отопление за первые сутки отопительного сезона. Об этом сообщил Telegram-канал Московской объединенной энергетической компании.
Уточняется, что тепло поступает в 22000 зданий, в частности, в свыше 4000 объектов социальной сферы и 13000 жилых домов. В МОЭК напомнили, что включение отопления занимает до пяти дней.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что поздняя подача отопления в Москве не позволит горожанам сэкономить на платеже, он все равно будет рассчитываться по среднему показателю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru