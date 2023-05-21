Записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом
Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали, что основным мотивом стало чувство патриотизма.
«Народ в опасности - надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу», сказал один из посетителей пункта.
Другой мужчина отметил, что военная служба по контракту дает хороший заработок и стабильность.
Пункт отбора на военную службу расположен на улице Яблочкова. Необходимую информацию можно узнать по телефону 117 и на портале mos.ru.
В мессенджере Telegram действует чат-бот @MskContract_bot. Он ответит на вопросы о контрактной службе и мерах поддержки бойцов и их семей.
Столичный пункт отбора на службу по контракту 15 мая посетил рэпер Рич. Он поддержал тех, кто отправится на выполнение боевых задач.
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