ВВС Израиля уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане

ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена Сане, сообщила израильская радиостанция Kan.

По данным телеканала Al Masirah, город Сана находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

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Уточняется, что терминал и все пассажирские самолеты в аэропорту столицы Йемена были полностью разрушены. Видео публикуют в соцсетях. Также Израиль атаковал электростанцию Дахбан в Бани-эль-Харите и цементный завод Амран к северу от столицы Саны.

Ранее Израиль уничтожил порт Ходейда в Йемене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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