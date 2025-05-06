ВВС Израиля уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане
ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена Сане, сообщила израильская радиостанция Kan.
По данным телеканала Al Masirah, город Сана находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».
Уточняется, что терминал и все пассажирские самолеты в аэропорту столицы Йемена были полностью разрушены. Видео публикуют в соцсетях. Также Израиль атаковал электростанцию Дахбан в Бани-эль-Харите и цементный завод Амран к северу от столицы Саны.
Ранее Израиль уничтожил порт Ходейда в Йемене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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