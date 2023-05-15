Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Известный российский рэпер Рич посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержал тех, кто отправится на выполнение служебных задач.
Так, музыкант отметил, что общественным деятелям важно оказывать поддержку тем, кто принял решение служить по контракту. По его словам, взаимосвязь с военными также вдохновляет музыкантов и других деятелей, которые потом могут отразить это в искусстве.
Пункт отбора находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу граждане могут получить по телефону 117.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Один гражданский погиб в Луганске при покушении на врио главы МВД
- Сатановский объяснил, что ждет Россию в случае переизбрания Эрдогана
- В Грузии назвали сумму прибыли после восстановления полетов с Россией
- Муж Блиновской отрицает причастность к отмыванию денег
- Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах военных России
- Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР стабильное
- В Турции пройдет второй тур президентских выборов
- Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов
- Икону «Троица» Андрея Рублева вернули православной церкви
- Порошенко: Украина не ждет истребителей для контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru