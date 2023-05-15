Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Так, музыкант отметил, что общественным деятелям важно оказывать поддержку тем, кто принял решение служить по контракту. По его словам, взаимосвязь с военными также вдохновляет музыкантов и других деятелей, которые потом могут отразить это в искусстве.

Пункт отбора находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу граждане могут получить по телефону 117.

