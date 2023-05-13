Волонтеры: Защищать Родину вызываются даже совсем юные мальчики и девочки
Волонтеры столицы продолжают активно консультировать жителей и гостей Москвы по опросам прохождения военной службы по контракту.
Волонтеры рассказали, что они рассказывают гражданам о возможности записаться на военную службу по контракту и стать защитником Родины. Они отметили, что чаще всего люди спрашивают волонтеров о денежном вознаграждении за службу, льготах и сроках прохождения службы.
По словам волонтеров, иногда к ним подходят бабушки и дедушки с вопросом, можно ли им отправить на фронт. Также заключением контракта интересуются совсем молодые парни и девушки.
Волонтеры отметили, что в случае серьезной заинтересованности в службе по контракту людям рекомендуют обратиться по номеру 117 за дополнительной информацией, а также лично посетить столичный пункт отбора на контрактную службу по адресу: ул. Яблочкова д. 5 ст. 1.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru