Волонтеры: Защищать Родину вызываются даже совсем юные мальчики и девочки

Волонтеры рассказали, что они рассказывают гражданам о возможности записаться на военную службу по контракту и стать защитником Родины. Они отметили, что чаще всего люди спрашивают волонтеров о денежном вознаграждении за службу, льготах и сроках прохождения службы.

По словам волонтеров, иногда к ним подходят бабушки и дедушки с вопросом, можно ли им отправить на фронт. Также заключением контракта интересуются совсем молодые парни и девушки.

Волонтеры отметили, что в случае серьезной заинтересованности в службе по контракту людям рекомендуют обратиться по номеру 117 за дополнительной информацией, а также лично посетить столичный пункт отбора на контрактную службу по адресу: ул. Яблочкова д. 5 ст. 1.

