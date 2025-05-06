Захарова: Инициатива о перемирии вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая
Инициатива о перемирии по случаю 80-летия Великой Победы, о чём объявил президент РФ Владимир Путин, начнёт действовать в полночь с 7 на 8 мая. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал это предложение несерьёзным и публично отказался эту инициативу поддержать.
«Напомним, что, в отличие от РФ, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз», - заключила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не заявляла о готовности присоединиться к трёхдневному перемирию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru