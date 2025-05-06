Захарова: Инициатива о перемирии вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал это предложение несерьёзным и публично отказался эту инициативу поддержать.

«Напомним, что, в отличие от РФ, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз», - заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не заявляла о готовности присоединиться к трёхдневному перемирию, сообщает RT.

