Посла США в Москве Линн Трейси пригласили на Парад Победы
Кремль направил официальное приглашение на Парад Победы в Москве послу Соединённых Штатов Америки Линн Трейси. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, будет ли еще кто-то из официальных лиц США на параде он не знает. Будет ли посол присутствовать на Красной площади, станет понятно 9 мая, отметил бывший заместителя министра иностранных дел РФ.
При этом Ушаков уточнил, что на парад приедут несколько американских ветеранов. Какой именно войны он не уточнил. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что 9 мая в Москву приедет некий высокопоставленный представитель администрации Белого дома. По данным некоторых СМИ, это может быть госсекретарь Марко Рубио.
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