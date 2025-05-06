Посла США в Москве Линн Трейси пригласили на Парад Победы

По его словам, будет ли еще кто-то из официальных лиц США на параде он не знает. Будет ли посол присутствовать на Красной площади, станет понятно 9 мая, отметил бывший заместителя министра иностранных дел РФ.

При этом Ушаков уточнил, что на парад приедут несколько американских ветеранов. Какой именно войны он не уточнил. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что 9 мая в Москву приедет некий высокопоставленный представитель администрации Белого дома. По данным некоторых СМИ, это может быть госсекретарь Марко Рубио.

