Путин проведет переговоры с Мадуро и То Ламом

Переговоры президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро пройдут 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что венесуэльский лидер прибудет в Россию с официальным визитом. На встрече с Путиным будут обсуждаться вопросы развития взаимодействия Москвы и Каракаса в политической, торгово-экономической и других сферах, а также международная и региональная повестка дня.

Также у российского лидера на 10 мая запланированы переговоры генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. По итогам встречи стороны планируют принять ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

В Кремле добавили, что Мадуро и То Лам примут участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на параде Победы в Москве будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ВьетнамВенесуэлаРоссияВладимир ПутинНиколас Мадуро

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