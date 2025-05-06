Кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС

При этом рядом стоят растерянные сотрудники министерства, которые начали снимать действия Брауна на телефон.

Сам Браун в этот момент выкрикнул, что «это Польша, а не Брюссель» и заявил, что здесь не должна демонстрироваться символика «враждебных» в стране организаций.

Браун является одним из 13 депутатов на пост президента Польши. Ранее Европарламент по итогам голосования евродепутатов лишил Брауна депутатской неприкосновенности, а окружная прокуратура Варшавы собирается предъявить ему обвинения по семи преступлениям. Сам Браун в марте устроил погром на выставке в городе Ополе, посвящённой ЛГБТ (международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

