Кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС
Ультраправый кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг Евросоюза, сообщил польский телеканал Polsat.
Уточняется, что инцидент произошел в здании министерства промышленности в Катовице. На опубликованных в сети кадрах видно, как Браун срывает и бросает флаг ЕС на пол и начинает пинать его и вытирать о него ноги.
При этом рядом стоят растерянные сотрудники министерства, которые начали снимать действия Брауна на телефон.
Сам Браун в этот момент выкрикнул, что «это Польша, а не Брюссель» и заявил, что здесь не должна демонстрироваться символика «враждебных» в стране организаций.
Браун является одним из 13 депутатов на пост президента Польши. Ранее Европарламент по итогам голосования евродепутатов лишил Брауна депутатской неприкосновенности, а окружная прокуратура Варшавы собирается предъявить ему обвинения по семи преступлениям. Сам Браун в марте устроил погром на выставке в городе Ополе, посвящённой ЛГБТ (международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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