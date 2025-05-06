СМИ: Украина в мае планирует возобновить экспорт оружия

Производителям оружия на Украине могут в мае разрешить его экспорт, сообщил украинский Forbes.

Уточняется, что решение уже согласовано с главой Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о разрешении на экспорт до половины объема оружия, заказанного для нужд Украины.

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма, но продолжает просить оружие

Еще одна возможная опция – введение свободного экспорта с обязательной уплатой пошлины в размере 20%. Предполагается, что средства будут начисляться в отдельный фонд, из которого потом будут финансироваться закупки для ВСУ.

Ранее бизнесмен и политический активист Бен Коэн в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что производители оружия в США виноваты в расширении Североатлантического альянса и в разжигании конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
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