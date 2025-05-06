Еще одна возможная опция – введение свободного экспорта с обязательной уплатой пошлины в размере 20%. Предполагается, что средства будут начисляться в отдельный фонд, из которого потом будут финансироваться закупки для ВСУ.

Ранее бизнесмен и политический активист Бен Коэн в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что производители оружия в США виноваты в расширении Североатлантического альянса и в разжигании конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



