Против башкирской школьницы возбудили уголовное дело за нападение на сверстницу

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 17-летней школьницы из Башкирии, которая избила свою сверстницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе

Отмечается, что потерпевшая девушка обратилась в полицию в конце апреля. В ходе процессуальной проверки выяснилось, что инцидент произошел в кафе села Старобалтачево 20 апреля. В результате избиения пострадавшая была госпитализирована.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против стендап-комика Алексея Киселева в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ХулиганствоУголовное ДелоБашкирияСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры