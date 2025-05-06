Против башкирской школьницы возбудили уголовное дело за нападение на сверстницу
Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 17-летней школьницы из Башкирии, которая избила свою сверстницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Отмечается, что потерпевшая девушка обратилась в полицию в конце апреля. В ходе процессуальной проверки выяснилось, что инцидент произошел в кафе села Старобалтачево 20 апреля. В результате избиения пострадавшая была госпитализирована.
Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против стендап-комика Алексея Киселева в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru