Против башкирской школьницы возбудили уголовное дело за нападение на сверстницу

Отмечается, что потерпевшая девушка обратилась в полицию в конце апреля. В ходе процессуальной проверки выяснилось, что инцидент произошел в кафе села Старобалтачево 20 апреля. В результате избиения пострадавшая была госпитализирована.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против стендап-комика Алексея Киселева в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

