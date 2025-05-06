Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

По его словам, в это список входит, например, вопрос о капитане национальной команды.

«Или про футбольную столицу России. Бесячий вопрос. Какая разница, где эта столица?» - сказал специалист.

Ранее Карпин заявил, что ушёл из ФК «Ростов», так как после трёх лет совмещения работы в клубе и национальной команде ему понадобилась пауза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».