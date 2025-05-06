Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов
6 мая 202515:42
У журналистов есть «миллион раздражающих вопросов». Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Крапин.
По его словам, в это список входит, например, вопрос о капитане национальной команды.
«Или про футбольную столицу России. Бесячий вопрос. Какая разница, где эта столица?» - сказал специалист.
Ранее Карпин заявил, что ушёл из ФК «Ростов», так как после трёх лет совмещения работы в клубе и национальной команде ему понадобилась пауза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru