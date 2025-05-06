Кадыров заявил, что сам просит освободить его от должности
6 мая 202515:52
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в интервью ИА «Чечня Сегодня» заявил, что знает о распространяющихся слухах о якобы его отставке.
Отвечая на просьбу прокомментировать подобные сообщения, он отметил, что сам просит, чтобы его «освободили от должности».
«У другого будут свои инициативы, своё видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», - указал глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что ему постоянно выдумывают различные заболевания, однако со здоровьем у него всё хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru