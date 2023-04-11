Идею записи в трудовой книжке о «нулевом рабочем месте» назвали бесполезной
Рынок труда уже давно отрегулировал историю с отсутствием опыта работы у людей, дополнительных законов не нужно, заявила в эфире НСН Татьяна Минаева.
Инициатива вносить в трудовую книжку запись о «нулевом рабочем месте» является бесполезной, заявила карьерный консультант Татьяна Минаева в интервью НСН. По ее словам, студенты и выпускники вузов могут отразить свой опыт в резюме, чего вполне достаточно для работодателя.
Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутаты Яна Лантратова, Нина Останина и другие парламентарии внесли в Госдуму законопроект «о нулевом рабочем месте». Норма позволит студентам и выпускникам без опыта вносить в трудовую книжку запись о трудовой практике или стажировке. Татьяна Минаева отметила, что для работодателей такая запись не будет важна.
«Рынок уже очень хорошо отрегулировал эту историю. Когда люди не могут найти работу, а причиной им называют отсутствие опыта, то они начинают включаться в разные проекты, стажировки, конкурсы. Сейчас студенты и выпускники очень инициативные, они стараются найти какую-то подработку, где-то себя применить, чтобы эту информацию отразить в резюме. Вузы также очень активно включились в помощь студентам в создании резюме, в транслирование того, что нужно на рынке труда. Студенты начинают прислушиваться к тому, что нужно и начинают под это подстраиваться. Это лучше, чем законодательно насаждать это сверху», - сказала Минаева.
Она также рассказала, что почти в каждой сфере есть работодатели, которые готовы брать граждан без опыта работы. По словам Минаевой, чаще всего это сферы продаж, сервиса, а также любые административные позиции.
«Практически в каждой сфере есть работодатели, которые говорят, что они готовы брать без опыта работы. Другое дело, что таких работодателей 5-10%. Они говорят, что для них главное – это горящие глаза, прыткий ум, активный человек и инициативный. Для ряда работодателей это важнее. Сферы, которые готовы брать вообще без какого-либо опыта – это продажи, сервис, административные позиции. Но это не означает, что нельзя попасть в маркетинг без опыта, либо в закупки и логистику. В остальные сферы тоже можно попасть, но человек должен привыкать, что ему нужно совершать определенные действия на рынке труда», - резюмировала Минаева.
Ранее РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщил, что в 2022 году количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 миллиона человек, до 21,5 миллиона. Отмечалось, что такой показатель стал минимальным как минимум с 2006 года, то есть за весь период доступных данных Росстата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около Петропавловска-Камчатского
- Госдума одобрила запрет продажи вейпов несовершеннолетним
- Москвичам пообещали на Пасху сухую и солнечную погоду
- Украинский бизнесмен намерен добиться от РФ компенсации за потерянные активы в Донбассе
- Советник Пушилина: Россия готова к наступлению ВСУ на любом направлении
- Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 450
- Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор
- Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
- Работодатели и вузы через «Госуслуги» будут предоставлять сведения о военнообязанных
- В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru