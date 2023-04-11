Идею записи в трудовой книжке о «нулевом рабочем месте» назвали бесполезной

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутаты Яна Лантратова, Нина Останина и другие парламентарии внесли в Госдуму законопроект «о нулевом рабочем месте». Норма позволит студентам и выпускникам без опыта вносить в трудовую книжку запись о трудовой практике или стажировке. Татьяна Минаева отметила, что для работодателей такая запись не будет важна.

«Рынок уже очень хорошо отрегулировал эту историю. Когда люди не могут найти работу, а причиной им называют отсутствие опыта, то они начинают включаться в разные проекты, стажировки, конкурсы. Сейчас студенты и выпускники очень инициативные, они стараются найти какую-то подработку, где-то себя применить, чтобы эту информацию отразить в резюме. Вузы также очень активно включились в помощь студентам в создании резюме, в транслирование того, что нужно на рынке труда. Студенты начинают прислушиваться к тому, что нужно и начинают под это подстраиваться. Это лучше, чем законодательно насаждать это сверху», - сказала Минаева.

Она также рассказала, что почти в каждой сфере есть работодатели, которые готовы брать граждан без опыта работы. По словам Минаевой, чаще всего это сферы продаж, сервиса, а также любые административные позиции.