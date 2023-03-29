Росстат: безработица в РФ обновила исторический минимум
Число безработных в России продолжает снижаться, сообщается в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Уровень безработицы в России в феврале 2023 года обновил исторический минимум - 3,5%. В указанный период в стране было зарегистрировано 2,6 миллиона незанятых граждан трудоспособного возраста.
В январе текущего года число безработных превышало 2,7 миллиона, уточнили в Росстате.
Технологии искусственного интеллекта могут оставить без работы 300 миллионов человек по всему миру, считают аналитики банка Goldman Sachs. По их мнению, наиболее пострадавшими от внедрения ИИ станут офисные и административные работники, юристы и архитекторы, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru