Росстат: безработица в РФ обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в феврале 2023 года обновил исторический минимум - 3,5%. В указанный период в стране было зарегистрировано 2,6 миллиона незанятых граждан трудоспособного возраста.

В январе текущего года число безработных превышало 2,7 миллиона, уточнили в Росстате.

Технологии искусственного интеллекта могут оставить без работы 300 миллионов человек по всему миру, считают аналитики банка Goldman Sachs. По их мнению, наиболее пострадавшими от внедрения ИИ станут офисные и административные работники, юристы и архитекторы, передает НСН.

