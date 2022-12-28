Анастасия Ракова: уровень безработицы в Москве сейчас составляет 0,4%

Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы составляет 0,4% — в 7 раз меньше, чем во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, всего с начала 2022 года при поддержке службы занятости нашли работу более 100 тысяч человек.

«Московский рынок труда, наверное, один из самых развитых рынков в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе около 400 тысяч вакансий, а безработных – 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше», — сообщила заммэра.

Она также отметила, что, конечно, рынок немного сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу.

Ракова подчеркнула, что была проведена большая реформа службы занятости и сформирована мобильная современная структура, которая не только помогает каждому, кто обратился, найти работу, но и активно мониторит ситуацию на рынке.

«Она проактивно выявляет предприятия, где есть риск увольнения, и в инициативном порядке выходит в эти предприятия, пытаясь бесшовно перевести людей в те организации, которые имеют на самом деле достаточно большую перспективу», - добавила вице-мэр.

В агрегированной базе службы занятости более 400 тысяч вакансий от работодателей из всех экономических отраслей: начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая банковским сектором и промышленной отраслью, ставшей одной из самых востребованных к концу 2022 года. Представителям инженерно-технических и рабочих профессий доступны десятки предложений для инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, программистов, токарей, фрезеровщиков, монтажников РЭА, слесарей механосборочных работ, операторов станков с ЧПУ и других.

Выбрать подходящую вакансию и составить конкурентоспособное резюме помогают карьерные консультанты и эксперты московской службы занятости.

