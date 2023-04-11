В Госдуму внесли законопроект о «нулевом рабочем месте»

Документ разработали вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутаты Яна Лантратова, Нина Останина и другие парламентарии.

По словам Чернышова, инициатива отвечает запросу молодых россиян.

«Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит ... получить нужную первую запись в трудовую книжку», — указал вице-спикер.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ призван систематизировать регулирование правоотношений, связанных с заключением срочных трудовых договоров при выполнении работ в рамках практической подготовки и прохождения стажировки.

Между тем аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, которое выявило сокращение количества трудящихся молодых россиян. Их число снизилось на 1,33 млн, до 21,5 млн человек - это минимальный показатель с 2006 года.

