Запашный рассказал, где будут животные во время реставрации цирка на Вернадского

Цирку на проспекте Вернадского 54 года, и он полностью не соответствует современным требованиям, прежде всего по содержанию животных, заявил НСН Эдгард Запашный.

Сложного переезда для животных из цирка на проспекте Вернадского на время реставрации здания не планируется, заявил в эфире НСН генеральный директор Большого Московского цирка, Народный артист России Эдгард Запашный.

«Плюс 30 тысяч зрителей»: Запашный заявил о триумфе циркового искусства в России

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пригласил москвичей обсудить развитие Большого Московского цирка. По его словам, здание цирка на проспекте Вернадского, построенное более 50 лет назад, уже сильно устарело и износилось. Запашный отметил, что площадка, куда переберутся животные из цирка на проспекте Вернадского, находится буквально в шаговой доступности.

«В случае начала реконструкции Большого Московского цирка мы переедем на уже известную нам площадку. Речь идет о малой спортивной арене "Лужников", которая уже передана в ведение Департамента культуры города Москвы. На этой площадке мы не однажды работали, особенно в зимнее время. Эта площадка нам известна, мы научились ее адаптировать под нужды цирка, под проведение больших массовых мероприятий. Она находится почти в шаговой доступности от Большого московского цирка, поэтому никакого сложного переезда для животных не подразумевается», - сказал собеседник НСН.
«Тигры, Rammstein и Кипелов»: Эдгард Запашный о трэш-клипе и рок-героях

Москвичи также предлагали присвоить цирку на проспекте Вернадского статус объекта культурного наследия.

«Я считаю, что на сегодняшний день присвоение цирку статуса объекта культурного наследия нецелесообразно, потому что цирку 54 года, и он полностью не соответствует современным требованиям, прежде всего по содержанию животных», - заключил дрессировщик.

Ранее Собянин рассказывал, что вместимость зрительного зала цирка после реконструкции вырастет с трех до пяти тысяч мест, отмечает «Радиоточка НСН». По словам градоначальника, комплекс будет состоять из «центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, между собой их соединят переходом». Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеЭдгард ЗапашныйЦиркБольшой Московский ЦиркМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры