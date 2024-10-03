«Тигры, Rammstein и Кипелов»: Эдгард Запашный о трэш-клипе и рок-героях
Эдгард Запашный сказал в эфире НСН, что любит Кипелова с Сукачевым, вспомнил внезапную встречу с Тиллем Линдеманном и объяснил, какую музыку любят слоны и хищники.
Музыка: Гарик, Джексон и любимый Кипелов
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью НСН назвал любимых рок-музыкантов, раскрыл подробности съемок клипа лидера группы Rammstein и рассказал о музыкальных вкусах зверей.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе выступление группы «Танцы минус» в Санкт-Петербурге, концерты Вячеслава Бутусова в Южно-Сахалинске, группы «КняZz» в Мурманске и «Арии» в Челябинске. Московских фанатов порадуют Александра Ф.Скляр и проект Горшенев, ну а «Алиса» на следующей неделе начнет презентацию альбома «Гойда» с Волгограда.
Эдгард Запашный рассказал НСН, что на его рок-предпочтения повлияли события в мире.
«Сейчас, конечно, ситуация очень сильно вносит свои коррективы. Например, меня просто отрезало от группы «Би-2». Ну не получается у меня.При всей любви к их хитам, уважении к этим песням, которые звучат в знаменитых фильмах, у меня побочный эффект. Эти высказывания, образ жизни, что они позволяют себе по отношению к нашей стране - вот раз, и не могу слушать, при этом я понимаю, что это качественная музыка. Я очень горжусь тем, что Гарик Сукачев сделал с точностью до наоборот, поддержал, говорит об этом, песню записал вместе с другими рокерами. То же могу сказать про Сергея Галанина и многих других наших великих музыкантах. Я рад, что среди наших рок-музыкантов слишком много порядочных людей, а самый любимый и уважаемый среди них — это Валерий Кипелов», - сказал Запашный.
При этом знаменитый дрессировщик отметил, что является «всеядным» в плане музыки, и ставит своим дочкам Майкла Джексона.
«Если взять мой плей-лист, в один ряд могут стоять Шаляпин, Мэрилин Менсон, «Дискотека Авария», Жанна Фриске и Meat Loaf. Это такой винегрет, но я включаю музыку под настроение, когда ощущаю себя в той или иной энергетике. Я не приверженец какого-то одного стиля, точно нет, при этом у меня есть любимые группы или исполнители, которые точно вызывают любовь и уважение. На первом месте здесь Майкл Джексон. Я отец троих детей, и приучаю их, прежде всего, уже подросших дочерей, чтобы они узнавали Майкла Джексона, потому что считаю, что это величайший музыкант. При этом, если я еду в машине и вдруг зазвучал Луи Армстронг , я рассказываю своим детям про него, то есть стараюсь привить хороший вкус за счет качественных песен», - отметил собеседник НСН.
Театр: Маяковский, Есенин и слоны-буддисты
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Женщины Есенина» в МХАТе имени Горького, «Мадам Рубинштейн» в Театре Пушкина, «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым в Театре Эстрады, а также премьера мюзикла «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» в МДМ.
Театралы Петербурга идут на Сергея Безрукова и его спектакль о Сергее Есенине «Исповедь. Хулиган». В Краснодаре выбрали «Дорогую Памелу», а в Новосибирске «Танцующую в темноте».
Ну а Эдгард Запашный рассказал НСН, какую музыку любят цирковые животные.
«Я не могу сказать, что хищники любят какую-то конкретную музыку и меняют свое поведение. Мы с братом делали разные шоу, - и на тему русских народных сказок, например, «Садко», и рок-постановки, шоу «Камелот» это фактически роковая история, - но я не видел, чтобы животные по-разному себя вели. При этом многие животные действительно имеют какие-то предпочтения. Мой товарищ и коллега, дрессировщик слонов Андрей Корнилов на репетициях ставит восточную, индийскую, буддийскую музыку. Он говорит, это положительно сказывается на настроении слонов, они успокаиваются: «Позитивно, слоники работают, спокойно не нервничают». Надо понимать, с каким видом животных мы работаем, и учитывать их индивидуальные характеристики. Может быть, и не всем слонам зайдет буддистская музыка, но на тот момент было две слонихи, и они с удовольствием это слушали», - отметил дрессировщик.
Кино: Василиса и тигры Rammstein
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фэнтези Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». На экраны также выйдут комедия «Говорит Земля» с Гошей Куценко и боевик «Агент на уикенд» по сценарию Люка Бессона.
Ну а Эдгард Запашный анонсировал фильм с Евгением Мироновым, отметив, что любит фильмы с Де Ниро и Ди Каприо, а также продолжает традиции своего отца.
«Как и в музыке, так и в кино я не определил для себя отдельный жанр, на который всегда пойду. Я прежде всего отталкиваюсь от команды, которая делает фильм. Если я вижу на афише Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино или Роберта Де Ниро, то я 100% пойду. Какой бы жанр кино ни был, я понимаю, что это люди с хорошим вкусом. Что касается животных, я рад, что они регулярно появляются в кино. Скоро мы будем снимать очень серьезную картину с Евгением Мироновым в главной роли. При этом каждый раз, когда ко мне приходят сценаристы, продюсеры, режиссеры и ставят передо мной задачу, я не даю стопроцентных гарантий ее выполнения, потому что это животные. Мы должны понимать, что они хоть и актеры, но нет гарантий, что они на 100% вольются в кино и поймут свою задачу. Однако на сегодняшний день наши животные выполняли все поставленные задачи. Я рад тому, что являюсь продолжателем дел нашего папы, Вальтера Запашного. За его плечами были большие серьезные работы, это и «Три плюс два» с Мироновым в главной роли, и «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы, последний фильм Ролана Быкова в главной роли, много разных картин советского времени. Я с детства все это видел, наблюдал, и рад тому, что сейчас кинематографисты стали к нам с братом обращаться», - отметил Народный артист России.
Запашный также рассказал, как в его цирке снимался клип лидера группы Rammstein.
«Rammstein с их лидером – это величайшая группа современности, которая вписала себя на многие годы вперед. Уверен, что слушать их будут еще не одно десятилетие. Это тот самый момент, когда ты любишь, уважаешь и не ставишь перед собой даже целей, что ты когда-то с этими людьми пересечешься, потому что они там где-то на небесах творят и позволяют нам за собой следить. Вдруг в один момент позвонила моя подруга и сказала: «Эдгард, с тобой Тилль Линдеманн хочет встретиться, есть идея снять клип совместный». Я сначала подумал, что это пранкеры, что меня разводит кто-то, еще раз переубедился, что это действительно моя подруга, а не какой-то дипфейк. Мы встретились в ресторане, и я понял, что у него есть идея снять трэш-клип для сольного проекта. А дальше он поставил передо мной некоторые задачи, которые мне показались невоплотимыми. Он сказал: «Эдгард, я хочу, чтобы на меня тигр напал, я хочу, чтобы у меня появились какие-то раны, чтобы был прямой контакт, я готов к этому всему». Но я видел трезвого перед собой человека и я просто понял, что он действительно морально ко многим вещам в своей жизни уже готов», - отметил дрессировщик.
По его словам, трэш-клип получился «на любителя», кто-то был в восторге, кто-то нет, но сам Запашный очень уважает Линдеманна и дважды был на его концертах.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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