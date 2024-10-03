«Тигры, Rammstein и Кипелов»: Эдгард Запашный о трэш-клипе и рок-героях

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Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью НСН назвал любимых рок-музыкантов, раскрыл подробности съемок клипа лидера группы Rammstein и рассказал о музыкальных вкусах зверей.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе выступление группы «Танцы минус» в Санкт-Петербурге, концерты Вячеслава Бутусова в Южно-Сахалинске, группы «КняZz» в Мурманске и «Арии» в Челябинске. Московских фанатов порадуют Александра Ф.Скляр и проект Горшенев, ну а «Алиса» на следующей неделе начнет презентацию альбома «Гойда» с Волгограда.

Эдгард Запашный рассказал НСН, что на его рок-предпочтения повлияли события в мире.

«Сейчас, конечно, ситуация очень сильно вносит свои коррективы. Например, меня просто отрезало от группы «Би-2». Ну не получается у меня.При всей любви к их хитам, уважении к этим песням, которые звучат в знаменитых фильмах, у меня побочный эффект. Эти высказывания, образ жизни, что они позволяют себе по отношению к нашей стране - вот раз, и не могу слушать, при этом я понимаю, что это качественная музыка. Я очень горжусь тем, что Гарик Сукачев сделал с точностью до наоборот, поддержал, говорит об этом, песню записал вместе с другими рокерами. То же могу сказать про Сергея Галанина и многих других наших великих музыкантах. Я рад, что среди наших рок-музыкантов слишком много порядочных людей, а самый любимый и уважаемый среди них — это Валерий Кипелов», - сказал Запашный.

При этом знаменитый дрессировщик отметил, что является «всеядным» в плане музыки, и ставит своим дочкам Майкла Джексона.

«Если взять мой плей-лист, в один ряд могут стоять Шаляпин, Мэрилин Менсон, «Дискотека Авария», Жанна Фриске и Meat Loaf. Это такой винегрет, но я включаю музыку под настроение, когда ощущаю себя в той или иной энергетике. Я не приверженец какого-то одного стиля, точно нет, при этом у меня есть любимые группы или исполнители, которые точно вызывают любовь и уважение. На первом месте здесь Майкл Джексон. Я отец троих детей, и приучаю их, прежде всего, уже подросших дочерей, чтобы они узнавали Майкла Джексона, потому что считаю, что это величайший музыкант. При этом, если я еду в машине и вдруг зазвучал Луи Армстронг , я рассказываю своим детям про него, то есть стараюсь привить хороший вкус за счет качественных песен», - отметил собеседник НСН.



