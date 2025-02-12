Собянин пригласил жителей столицы принять участие в опросе о будущем цирка на Вернадского
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей обсудить развитие Большого Московского цирка.
Здание цирка на проспекте Вернадского, построенное более 50 лет назад, уже сильно устарело и износилось. В последние годы артисты, сотрудники и гости жаловались на протечки в крыше, сбои в работе механизмов сменных манежей и прочие проблемы, которые могли нарушить технику безопасности во время представлений.
Москвичи могут принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин».
Мэр добавил, что Москва, как передовая столица, заслуживает цирка, соответствующего лучшим мировым стандартам. Чтобы Большой Московский цирк продолжал радовать взрослых и детей, необходимо не только решить существующие проблемы, но и создать дальнейший задел для развития цирка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru