«Плюс 30 тысяч зрителей»: Запашный заявил о триумфе циркового искусства в России
Эдгар Запашный сообщил НСН, что популярность цирка в России растет из года в год.
В 2024 году Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского посетили на 30 тысяч человек больше, чем за 2023 год, рассказал НСН генеральный директор Большого Московского цирка, Народный артист России Эдгар Запашный.
«Я хотел бы похвастаться тем, что за уходящий год Большой Московский цирк проделал большую работу. За 2024 год наш цирк посетили на 30 тысяч зрителей больше, чем в 2023 году. Это хорошее достижение! В целом цирковое искусство в России за этот год хорошо себя проявило. Популярность цирка у нас в стране растет из года в год», - сказал дрессировщик.
Запашный также рассказал о развитии цирков в новых регионах России.
«Приятно вспомнить, что в этом году после длительного перерыва открылся Донецкий государственный цирк. Точно так же продолжает работать Луганский государственный цирк. Цирк-шапито ездил с гастролями по нашим новым территориям, побывал в этом году в Шахтерске, в Мариуполе. Мы делаем большую работу, направленную на то, чтобы растопить маленькие сердца детей, у которых взрослые отобрали детство», - рассказал собеседник НСН.
Дрессировщик также поздравил всех россиян с Новым годом и пожелал крепкого здоровья.
«С наступлением Нового года я всем нам желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успеха на работе и, естественно, мирного неба всем над головой. Всех с Новым Годом!» - торжественно заключил Запашный.
Ранее Запашный рассказал «Радиоточке НСН», что запрос от поклонников братьев Запашных, общества и издательства стал стимулом для написания автобиографии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива
- МО: За 2024 год ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и в Курской области
- СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
- ГИБДД: Водителям необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году
- СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ
- МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами
- СМИ: В Киеве раздались взрывы
- В МВД назвали самую крупную переведенную мошенникам сумму за 2024 год
- В аэропорту Казани ввели план «Ковер»
- Суд признал законным заочный приговор иноагенту Панину за оправдание терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru