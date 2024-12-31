«Плюс 30 тысяч зрителей»: Запашный заявил о триумфе циркового искусства в России

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили 68 дронов ВСУ над восемью регионами страны Около 9 миллионов работающих пенсионеров с 1 января будут получать проиндексированную пенсию Власти смогут следить за россиянами без запроса после запуска сервиса сбора обезличенных геотреков абонентов от мобильных операторов Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыграет среди подписчиков один ценный приз