Животные обязательно должны остаться в цирке. Все тенденции европейских цирков — это деградация, в отличие от российской традиции выступлений, рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный в разговоре с НСН.



Ранее дрессировщик слонов, артист Большого Московского цирка Иван Дефорж, переехавший из Франции в Россию, заявил ТАСС, что животные должны оставаться полноправными участниками цирковых представлений. Он осудил Европу за то, что там хотят исключить животных из всех представлений. Запашный согласился с такой позицией.