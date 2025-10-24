Запашный призвал защитить животных в российских цирках от «западного безумия»
Люди приходят в цирк ради зверей, поэтому убирать их со сцены — это извращение и деградация, рассказал НСН Аскольд Запашный.
Животные обязательно должны остаться в цирке. Все тенденции европейских цирков — это деградация, в отличие от российской традиции выступлений, рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный в разговоре с НСН.
Ранее дрессировщик слонов, артист Большого Московского цирка Иван Дефорж, переехавший из Франции в Россию, заявил ТАСС, что животные должны оставаться полноправными участниками цирковых представлений. Он осудил Европу за то, что там хотят исключить животных из всех представлений. Запашный согласился с такой позицией.
«Цирк, как и любое искусство, это отражение действительности. Мы с вами живем на одной планете с огромным количеством разных видов живых существ. Если мы исключаем их из зоопарка, цирка и так далее, то перестаем с ними вообще взаимодействовать, а они начинают вымирать, потому что человек — доминирующий вид. Зачем люди приходят в цирк? Чтобы посмотреть на достижения взаимодействия человека и животного, взаимодействия животных между собой, достижения определенных видов животных. А мы вдруг говорим о том, чтобы заменить это голограммами. Это как кино без человека. Зачем нам наблюдать за исключительно компьютерной графикой, когда это будут достижения не людей, а специалистов, которые умеют эту графику рисовать. Нам не нужно это вместо, нам нужно это вместе», — подчеркнул он.
Запашный также добавил, что европейский цирк сильно деградировал на фоне достижений российского.
«То, к чему движется европейский цирк со своими либеральными повестками и идеями — это такое же безумие, как и уже то, что сейчас происходит в кино. Повестка убивает его как жанр. Западный цирк превращается в какое-то большое извращение. Убрать животных — это деградация по всем фронтам, которая в первую очередь отпугивает зрителя. А раз нет зрителя, то нет и качества. А российский цирк, который мы постоянно пропагандируем с его ценностями, традициями, мастерством и профессионализмом, сохранил все вещи, которые святы сами по себе», — подчеркнул он.
Ранее Запашный рассказал НСН о работе цирков в зоне боевых действий.
