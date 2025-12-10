Мясников оценил вероятность «удаленки» из-за гонконгского гриппа
Медийная истерика из-за гонконгского гриппа преувеличена, но для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями он представляет более серьезную опасность, заявил НСН Александр Мясников.
Если будет серьезная пандемия гонконгского гриппа, переход на дистанционную работу возможен, но сейчас врачи этого не прогнозируют, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Life.ru предложил ввести временный переход россиян на дистанционную работу. По его словам, это может существенно снизить риск заражения и дальнейшего распространения гонконгского гриппа. Мясников уверен, что этого удастся избежать.
«Гонконгский грипп – это вирус, маркированный как A/H3N2, сейчас циркулируют «потомки» этого гриппа. У нас сегодня больше всего распространен как раз грипп A, он широко представлен. При этом медийная истерика не соответствует действительности, как всегда преувеличена. По симптомам его не отличить, но для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями он представляет более серьезную опасность, чем другие разновидности гриппа. Специфического лечения, конечно, нет», - отметил он.
Мясников подчеркнул, что вакцина от гриппа помогает защититься от этого варианта вируса, но не на 100%.
«H3N2 входит в вакцины от гриппа. Если вы привиты, риски снижаются. Но то, что сейчас циркулирует, достаточно сильно отличается от того, что мы предполагали в прошлом году. Вакцина же разрабатывается заранее – в феврале, марте. Что касается «удаленки», у нас всё могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна. Но сейчас мы такого не прогнозируем», - добавил собеседник НСН.
Эпидемический порог по заболеваемости гриппа в России пока не превышен, поэтому говорить о необходимости массового перехода на «удаленку» рано, сказал НСН вирусолог Георгий Викулов.
