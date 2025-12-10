«Спасибо хейтерам!»: Эдгард Запашный рассказал о росте интереса к циркам

Различные гонения на цирки и поливание их грязью только повышают интерес публики, так как люди лично идут на шоу удостовериться, что это не так, заявил НСН Эдгард Запашный.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный похвастался в беседе с НСН, что популярность цирков за последний год только выросла и на этом сказались не только повышение качества шоу и ремонт цирковых объектов, но и крупные скандалы.

«Во-первых, я поздравляю своих коллег с увеличением посещаемости. Здесь повлияли несколько факторов. Во-первых, компания «Росгорцирк» проделала большую работу для того, чтобы повысить общий уровень спектаклей. Во-вторых, во многих городах нашей страны цирки встали на ремонт. В этом году, например, открывается Волгоградский государственный цирк. Большой Московский цирк также декларирует увеличение популярности. У нас 12 числа премьера, и на ближайшие 100 шоу билетов в Большой Московский цирк нет. Как это ни парадоксально, чем больше каких-то скандальных ситуаций, в которые нас пытаются втянуть, или просто поливают грязью, тем больше растет посещаемость. Во-первых, наши люди не верят, а во-вторых, идут и сами проверяют. Так что мы даже благодарны нашим хейтерам», - рассказал он.

Запашный подчеркнул, что привлекать новую аудиторию помогают цирковые фестивали. При этом он также выделил некоторых коллег, которые делают самые популярные и востребованные шоу в стране.

«Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий

«Наибольшей популярностью пользуются международные цирковые фестивали, которые проводит «Росгосцирк» совместно с Большим Московским цирком. Это и Международный цирковой фестиваль «Без границ», который проходит в Санкт-Петербурге, и Саратовский фестиваль «Принцесса цирка», и Сочинский фестиваль детского искусства, и Тульский фестиваль детского искусства. Это всегда события международного формата, потому что к нам приезжают иностранные артисты. Это тоже сказывается на интересе к цирковому искусству. Также хочу выделить коллективы Гии Эрадзе, Владислава Гончарова, шоу слонов Андрея Корнилова – это профессионалы мирового класса», - подытожил он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что популярность цирков в 2026 году будет напрямую зависеть от стабильной ситуации в стране.

«Наша посещаемость зависит прежде всего от стабильности в стране. Если доллар никуда в плохую сторону скакать не будет, если никаких сюрпризов в форме пандемии не будет, то, конечно, у нас люди продолжат искать форматы семейного похода, а это именно цирки», - подытожил он.

Ранее руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный в разговоре с НСН выступил против исключения животных из цирков и отметил, что все тенденции европейских цирков — это деградация, в отличие от российской традиции выступлений.

