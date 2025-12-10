Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный похвастался в беседе с НСН, что популярность цирков за последний год только выросла и на этом сказались не только повышение качества шоу и ремонт цирковых объектов, но и крупные скандалы.

«Во-первых, я поздравляю своих коллег с увеличением посещаемости. Здесь повлияли несколько факторов. Во-первых, компания «Росгорцирк» проделала большую работу для того, чтобы повысить общий уровень спектаклей. Во-вторых, во многих городах нашей страны цирки встали на ремонт. В этом году, например, открывается Волгоградский государственный цирк. Большой Московский цирк также декларирует увеличение популярности. У нас 12 числа премьера, и на ближайшие 100 шоу билетов в Большой Московский цирк нет. Как это ни парадоксально, чем больше каких-то скандальных ситуаций, в которые нас пытаются втянуть, или просто поливают грязью, тем больше растет посещаемость. Во-первых, наши люди не верят, а во-вторых, идут и сами проверяют. Так что мы даже благодарны нашим хейтерам», - рассказал он.

Запашный подчеркнул, что привлекать новую аудиторию помогают цирковые фестивали. При этом он также выделил некоторых коллег, которые делают самые популярные и востребованные шоу в стране.