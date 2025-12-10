Психологи раскрыли, как не выгореть в предновогодней суете

Михаил Хорс и Гули Базарова в эфире НСН заявили, что гонка и суета никогда не приносят радости, а счастье кроется в размеренной жизни, даже в декабре. 

Люди по привычке стремятся «закрыть» все дела к Новому году, но надо объяснить себе, что не успевать и терять что-то – это нормально, заявил НСН кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев, передает РИА Новости. Врач порекомендовал ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя-четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут. Хорс уверен, что любая деятельность может нанести вред, если сопровождается «нервами».

«Если выдерживать нормальный распорядок дня, включая сон, спорт и прогулки, то будет все хорошо. Не знаю, кто практикует шесть часов мозгового штурма, но есть люди, которым даже час умственной деятельности дается тяжело. Вопрос еще в том, что человеку нужно сделать и придумать за это время. Если у него нет решений, идей, и это для него катастрофа, тогда он просто нервничает. А в этом случае нагрузка на нервную систему резко увеличивается. Если человек спокойно подходит к мозговому штурму без категоричности, будет эмоциональная стабильность и спокойствие», - отметил он.

Хорс призвал под конец года разрешить себе что-то не успеть и не выполнить, так как это норма жизни.

«Под конец года важно иметь внутреннее разрешение на потерю чего-то: что-то не успеть, не выполнить какие-то планы. Если человек нафантазировал план, он считает это обязательным, но не всегда наши фантазии реалистичны. Потеря – это норма жизни, что-то идет не так, как мы хотим. По-другому – это не значит «плохо», это надо себе объяснить. Если человеку в детстве говорили, что четверка – это плохая оценка, ему будет сложнее в этом вопросе», - предупредил психолог.

С ним согласилась руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова, которая напомнила, что размеренная жизнь – это счастливая жизнь.

«Под конец года нужно заботиться о себе, заранее планировать все дела. Если человек поймет, что через два-три года он не вспомнит, чем занимался в этом году 10,11 декабря и так далее, становится понятно, что эта суета ни к чему не приводит. Тогда человек замедляется, останавливается. Размеренная жизнь гораздо более счастливая и благополучная. Моя основная рекомендация – вырабатывать в себе привычку замедляться. Надо делать так, чтобы конец декабря был очень радостным и счастливым, а не гонкой. Паника и хватание за все дела – это привычка. Есть губительные шаблоны мышления, один из них – катастрофизация, когда все плохо и все пропало. Если правильно расставлять приоритеты и планировать время, гонки никакой не будет, но все дела будут завершены. Мы не умеем отдыхать. Надо в расписание встреч и проектов всегда вставлять отдых», - добавила собеседница НСН.

Люди должны поменять свою реакцию на стресс, тогда не произойдет никакого эмоционального выгорания, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
