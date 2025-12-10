Люди по привычке стремятся «закрыть» все дела к Новому году, но надо объяснить себе, что не успевать и терять что-то – это нормально, заявил НСН кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев, передает РИА Новости. Врач порекомендовал ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя-четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут. Хорс уверен, что любая деятельность может нанести вред, если сопровождается «нервами».