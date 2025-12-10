Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» на Востоке
«Зародыши НАТО» на Востоке несут дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в целом. Об этом заявил журналистам секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Мы видим появление так называемых - кто-то их называет "структуры малой геометрии", кто-то "малыми формами", по-разному их можно называть, - но это такие зародыши НАТО на Востоке», - указал Шойгу.
Постепенно в этой части света проявляются объединения, которые продолжают развитие в «направлении ухудшения ситуации» и появления дополнительных угроз. По словам Шойгу, такие структуры создают «против кого-то».
Ранее секретарь Совбеза заявил, что РФ и Китай не допустят возрождения милитаристских режимов в Европе и Японии, напоминает РЕН ТВ.
