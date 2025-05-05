Аскольд Запашный раскритиковал идею запретить лошадей на улицах Москвы
Художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист Аскольд Запашный раскритиковал инициативу о запрете лошадей на улицах Москвы.
По его словам, подобные ограничения ударят по конным хозяйствам страны, которые и так переживают не самые простые времена. Запашный призвал регламентировать этот вопрос, но отметил, что взаимодействие лошади и человека нельзя запрещать, передает NEWS.ru.
До этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала запретить на законодательном уровне использование животных, в частности, лошадей, в коммерческих целях. Она отметила, что животных используют для фото, прогулок, не беспокоясь об их состоянии и содержании. Штрафы для подобных предпринимателей должны начинаться от 100 тысяч рублей, уверена она.
Обязательная круглосуточная видеотрансляция из мест содержания животных в цирках, а также присутствие общественников на репетициях номеров дрессировщиков, позволит снизить жестокость и злоупотребления по отношению к четвероногим артистам. Такое мнение ранее высказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru