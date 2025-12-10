Россия доставила свыше 34 тонн гуманитарной помощи для Шри-Ланки
Россия доставила в Шри-Ланку более 34 тонн гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от циклона «Дитва». Об этом сообщило МЧС РФ.
«Самолетом Ил-76 в Шри-Ланку доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 34 тонн. Российские спасатели передали... передвижные электростанции, насосное оборудование, палатки, а также продукты питания», - отметили в ведомстве.
Операция была проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы министерства Александра Куренкова.
Ранее на Шри-Ланку обрушились циклоны, которые спровоцировали оползни и наводнения. По данным ООН из-за стихии погибли 366 человек, 367 пропали без вести, более 1,1 млн пострадали.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru