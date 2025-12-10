Россия доставила свыше 34 тонн гуманитарной помощи для Шри-Ланки

Россия доставила в Шри-Ланку более 34 тонн гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от циклона «Дитва». Об этом сообщило МЧС РФ.

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за масштабного наводнения

«Самолетом Ил-76 в Шри-Ланку доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 34 тонн. Российские спасатели передали... передвижные электростанции, насосное оборудование, палатки, а также продукты питания», - отметили в ведомстве.

Операция была проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы министерства Александра Куренкова.

Ранее на Шри-Ланку обрушились циклоны, которые спровоцировали оползни и наводнения. По данным ООН из-за стихии погибли 366 человек, 367 пропали без вести, более 1,1 млн пострадали.

ФОТО: Илья Питалев/РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьШри-ЛанкаМЧС

