Россия доставила свыше 34 тонн гуманитарной помощи для Шри-Ланки

«Самолетом Ил-76 в Шри-Ланку доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 34 тонн. Российские спасатели передали... передвижные электростанции, насосное оборудование, палатки, а также продукты питания», - отметили в ведомстве.

Операция была проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы министерства Александра Куренкова.

Ранее на Шри-Ланку обрушились циклоны, которые спровоцировали оползни и наводнения. По данным ООН из-за стихии погибли 366 человек, 367 пропали без вести, более 1,1 млн пострадали.

