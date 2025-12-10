Падение нефтегазовых доходов в 2025 году было прогнозируемым, оно объясняется укреплением рубля и снижением цен на нефть. Об этом НСН заявил замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В январе-ноябре текущего года нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Минфина России. Фролов заверил, что текущие доходы совпадают с прогнозируемыми, они объясняются укреплением рубля и падением цен на нефть.

«В прошлом году были рекордные нефтегазовые доходы российского бюджета, они составили порядка 11 трлн рублей, из них 9 трлн рублей — без учета ряда налоговых вычетов. Если учесть налоговые вычеты, доля налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть будет ниже, но это все равно крупнейший нефтегазовый налог и второй по объему налог в стране. Этот рекорд был связан с относительно высокими ценами на нефть и слабым рублем. Дело в том, что НДПИ на нефть зависит не только от цены на российскую нефть в долларах, но и от количества рублей в каждом отдельно взятом долларе. Рубль в этом году укрепился, а нефть подешевела. Это было ожидаемо, и прогнозы по нефтегазовым доходам предполагали, что в 2025 году будет собрано чуть менее 9 трлн рублей. Эта сумма была еще раз пересмотрена в мае, и относительно прогнозных показателей текущий объем собранных налогов близок к прогнозам на текущий год. Причем эта сумма будет либо третьей, либо четвертой по объемам за всю историю существования нефтегазовых доходов», — сказал Фролов.