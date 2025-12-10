В отрасли объяснили падение нефтегазовых доходов в 2025 году
Нефтегазовые доходы обрушились из-за падения цен на нефть и усиления рубля, ценовая конъюнктура сохранится и в 2026 году, сказал НСН Сергей Фролов.
Падение нефтегазовых доходов в 2025 году было прогнозируемым, оно объясняется укреплением рубля и снижением цен на нефть. Об этом НСН заявил замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В январе-ноябре текущего года нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Минфина России. Фролов заверил, что текущие доходы совпадают с прогнозируемыми, они объясняются укреплением рубля и падением цен на нефть.
«В прошлом году были рекордные нефтегазовые доходы российского бюджета, они составили порядка 11 трлн рублей, из них 9 трлн рублей — без учета ряда налоговых вычетов. Если учесть налоговые вычеты, доля налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть будет ниже, но это все равно крупнейший нефтегазовый налог и второй по объему налог в стране. Этот рекорд был связан с относительно высокими ценами на нефть и слабым рублем. Дело в том, что НДПИ на нефть зависит не только от цены на российскую нефть в долларах, но и от количества рублей в каждом отдельно взятом долларе. Рубль в этом году укрепился, а нефть подешевела. Это было ожидаемо, и прогнозы по нефтегазовым доходам предполагали, что в 2025 году будет собрано чуть менее 9 трлн рублей. Эта сумма была еще раз пересмотрена в мае, и относительно прогнозных показателей текущий объем собранных налогов близок к прогнозам на текущий год. Причем эта сумма будет либо третьей, либо четвертой по объемам за всю историю существования нефтегазовых доходов», — сказал Фролов.
Собеседник НСН предположил, что ценовая конъюнктура текущего года сохранится и в 2026 году.
«Пока непонятно, какая ситуация будет в 2026 году. Всегда есть возможность ослабить рубль для большего сбора нефтегазовых доходов, но когда мы говорим про нефтегазовые доходы, мы имеем в виду определенный набор налогов и налоговых вычетов, которые снижают конечную сумму по целому ряду причин. Но это не все налоги, которые дают нефтегазовые компании. Налоги, связанные с нефтегазовыми доходами, — это преимущественно НДПИ на нефть, газ и газовый конденсат, а также вывозная таможенная пошлина. Кроме того, учитывается налог на добавленный доход (НДД). Есть еще налог на прибыль, НДС и ряд других налогов, которые платят компании. Поэтому объем поступлений от нефтегазовой отрасли в текущем году будет меньше, но все равно в сумме даст больше половины бюджета России. Я бы рассчитывал, что ценовая конъюнктура в 2026 году будет примерно на уровне текущего года, однако можно провести параллели с периодом кризиса на нефтяном рынке, который длился с 2014 по 2020 годы включительно. Тогда периоды перепроизводства, которые негативно сказывались на нефтяных котировках, сменялись периодами стабилизации. Мы сейчас находимся в ситуации, которая похожа на то, что было в 2015 и в 2016 годах перед периодом восстановления, если говорить про ценовую конъюнктуру», — добавил эксперт.
В заключение Фролов заявил, что антироссийские санкции, а также давление США на Индию никак не повлияли на нефтегазовые доходы России.
«Давление США на Индию не оказало никакого влияния на нефтегазовые доходы российского бюджета. Ситуация с Европой сказывается не в большей мере, чем она сказывалась на протяжении последних почти четырех лет. За пределами информационного пространства влияние заявлений США, ряда вторичных санкций, рестрикций против наших крупнейших компаний, призывов, угроз и так далее минимальное», — подытожил он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил НСН, что Индия не откажется от нефти из России. Даже если такое произойдет официально, поставки будут идти через третьи страны, подчеркнул он.
