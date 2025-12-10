Умер писатель-сатирик Леонид Французов

Писатель-сатирик Леонид Французов умер после продолжительной болезни. Об этом рассказала его жена в беседе с ТАСС.

Французов скончался 9 декабря на 88-м году жизни из-за онкологического заболевания - у писателя был рак легкого.

«После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог», - рассказала супруга.

Леонид Французов родился в 1938 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ. Писатель публиковал свои произведения в различных журналах и создавал сценарии для ряда телепрограмм, в том числе «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок "13 стульев"», «Аншлаг». Монологи сатирика вошли в репертуар юмористов Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других.

