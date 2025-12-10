Умер писатель-сатирик Леонид Французов
Писатель-сатирик Леонид Французов умер после продолжительной болезни. Об этом рассказала его жена в беседе с ТАСС.
Французов скончался 9 декабря на 88-м году жизни из-за онкологического заболевания - у писателя был рак легкого.
«После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог», - рассказала супруга.
Леонид Французов родился в 1938 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ. Писатель публиковал свои произведения в различных журналах и создавал сценарии для ряда телепрограмм, в том числе «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок "13 стульев"», «Аншлаг». Монологи сатирика вошли в репертуар юмористов Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других.
Ранее в возрасте 77 лет умер писатель-фантаст Василий Головачев, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия доставила свыше 34 тонн гуманитарной помощи для Шри-Ланки
- Мясников оценил вероятность «удаленки» из-за гонконгского гриппа
- В отрасли объяснили падение нефтегазовых доходов в 2025 году
- Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» на Востоке
- Психологи раскрыли, как не выгореть в предновогодней суете
- Глава Чувашии: Регион готов победить зависимость России от импортного хмеля
- Умер писатель-сатирик Леонид Французов
- «Спасибо хейтерам!»: Эдгард Запашный рассказал о росте интереса к циркам
- Лавров: РФ и США договорились о продолжении работы по Украине
- Россиянам пообещали возобновление пляжного отдыха в Анапе летом 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru