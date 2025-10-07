По словам дрессировщика, сейчас, несмотря на обстрелы, цирки Донецка и Луганска хорошо справляются, правда не без поддержки Росгосцирка.

«В прошлом и текущем году мы были на гастролях и там, и там. Состояние цирков удовлетворительное. Цирки поддерживают с учетом того, что они находятся в зоне проведения боевых действий. Они очень хорошо справляются. Оказывается помощь и с нашей стороны, и со стороны Росгосцирка, который организовывал гастроли. С точки зрения планов все делается правильно, потому что только под крылом самой крупной цирковой компании в мире можно содержать и приводить в порядок такие цирки», - отметил Аскольд Запашный.

Дрессировщик поделился, что публика из новых регионов впечатлила его своей благодарностью, а шоу там проходили с аншлагами.

«Мы там были с «битковыми» аншлагами, все раскупалось за месяц как только были анонсированы наши представления. Хотя все доходы от гастролей мы оставили цирку как раз в качестве поддержки. Там это было очень востребовано, как и везде. Когда мы привозили туда программы, было видно насколько сильно это пробивает людей в сердца и в души. Это культурный момент единения. Настолько благодарной аудитории как в Луганске и Донецке, я вообще за свою жизнь не видел. Минимум два раза в течение самих представлений весь зал стоя аплодировал. Когда выходили на общий поклон, нас не отпускали просто», - рассказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН заявил, что сегодня запретить цирки с животными невозможно, так как животных просто некуда будет деть.

