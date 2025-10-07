«Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
Аскольд Запашный заявил НСН, что не видел более благодарной публики, чем в новых регионах, а все билеты раскупались за месяц после анонса выступлений.
Переход цирков Луганска и Донецка в состав Росгосцирка позволит ездить туда с регулярными программами, что очень важно и с идеологической точки зрения, так как это искусство позволяет доносить в массы смыслы самым понятным языком. Об этом НСН рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный.
Росгосцирк рассчитывает, что процесс перехода цирков Донецка и Луганска в его ведение завершится до конца 2025 года. Об этом рассказала первый заместитель гендиректора организации, директор Санкт-Петербургского цирка Татьяна Бушкова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что филиалы уже зарегистрированы. Запашный рассказал, почему это критически важно.
«Наверное, единственный правильный путь - это сделать так, чтобы эти цирки стали частью системы, потому что это дает возможность постоянно прокатывать качественные программы в регионах. Привозить туда людей не по принципу «кто согласится». Потому что сейчас в большей степени приходится с самими артистами консультироваться и опрашивать. С идеологической точки зрения, это один из самых мощных инструментов. Те, кто это понимают, очень плотно работают с этим. Надо российскую культуру показывать так, чтобы она принималась и понималась людьми. Это к вопросу о мягкой силе. Западная пропаганда работает за счет того, что они постоянно предлагают свое кино, театры, шоу», - подытожил он.
По словам дрессировщика, сейчас, несмотря на обстрелы, цирки Донецка и Луганска хорошо справляются, правда не без поддержки Росгосцирка.
«В прошлом и текущем году мы были на гастролях и там, и там. Состояние цирков удовлетворительное. Цирки поддерживают с учетом того, что они находятся в зоне проведения боевых действий. Они очень хорошо справляются. Оказывается помощь и с нашей стороны, и со стороны Росгосцирка, который организовывал гастроли. С точки зрения планов все делается правильно, потому что только под крылом самой крупной цирковой компании в мире можно содержать и приводить в порядок такие цирки», - отметил Аскольд Запашный.
Дрессировщик поделился, что публика из новых регионов впечатлила его своей благодарностью, а шоу там проходили с аншлагами.
«Мы там были с «битковыми» аншлагами, все раскупалось за месяц как только были анонсированы наши представления. Хотя все доходы от гастролей мы оставили цирку как раз в качестве поддержки. Там это было очень востребовано, как и везде. Когда мы привозили туда программы, было видно насколько сильно это пробивает людей в сердца и в души. Это культурный момент единения. Настолько благодарной аудитории как в Луганске и Донецке, я вообще за свою жизнь не видел. Минимум два раза в течение самих представлений весь зал стоя аплодировал. Когда выходили на общий поклон, нас не отпускали просто», - рассказал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН заявил, что сегодня запретить цирки с животными невозможно, так как животных просто некуда будет деть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
- В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
- «Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
- Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
- Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
- Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
- Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования
- Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации
- «По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
- Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru