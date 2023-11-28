Запасайтесь впрок: Россиян предупредили о росте цен на вино

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское со следующего года. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, с мая 2024 года он вырастет до 108 рублей, к январю 2025 года акциз составит 112 рублей, в 2026 году вырастет до 116 рублей.

«Мера позиционируется как защитная для российского виноделия. Местные производители должны получать этот акциз в виде возврата, и по факту как сейчас платится рубль с литра за тихие вина и побольше за игристые, так это и должно остаться. Подорожание коснется в основном импортного вина. Оно будет не единомоментным, и говорить о том, что вино подорожает перед Новым годом или сразу после, не стоит. Я думаю, подорожание на полках мы увидим в середине следующего лета. Я полагаю, сейчас будут сделаны серьезные запасы вина по старым ставкам акциза, и они какое-то время будут распродаваться, и рост цен будет сдерживаться какое-то время», - сказал Ставцев.

Он рассчитывает на порядочность российских производителей вина, у которых никаких поводов, кроме стремления повысить стоимость продукта вслед за прямым конкурентом, нет.

«Чтобы сохранить спрос, ретейлеры будут стараться сдерживать цены. Стоит рассчитывать и надеяться на две вещи: то, что обратный акциз будет работать так эффективно, как сейчас работают фискальные органы, и второе: российский производитель будет дальновиден, чтобы не повышать цены вслед за импортом. Потому что есть такой соблазн, когда твой конкурент ушел вверх по цене, уйти вслед за ним», - добавил эксперт.