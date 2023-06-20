СМИ: Грузия заняла первое место по поставкам тихих вин в Россию
Грузия по итогам января-мая 2023 года стала первой среди экспортеров тихих вин в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные данные.
За первые месяцы текущего года из Грузии в РФ ввезли 24,15 млн л тихих вин. Республика опередила по этому показателю Италию, объемы поставок из которой составили 23,36 млн л, отмечает RT. Импорт из двух стран год к году увеличился на 63% и 31% соответственно, пишет Газета.ру.
Кроме того, ввоз тихих вин из Испании в январе-мае вырос на 25%, до 20,46 млн л, Франции - на 23% (10,04 млн л), Португалии - на 69% (9,61 млн л).
Как отметил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, импорт вин из Грузии начал расти в конце прошлого года благодаря отсутствию проблем с оплатой и логистикой. По словам гендиректора АСТ Леонида Рафаилова, торговые сети перешли на прямые контракты с производителями, в связи с этим они могут предлагать покупателям минимальные цены. В свою очередь руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев указал, что на грузинские вина действует нулевая импортная пошлина.
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