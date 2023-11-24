СМИ: на приемах в Кремле подают вино за 4,6 тысячи рублей

По их данным, стоимость бутылки составляет 46-48 евро (от 4468 до 4663 рублей). Отмечается, что алкоголь можно приобрести в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Москвы.

Ранее агентство сообщило, что объемы импорта в Россию молодого французского вина сократились на 40%. Причиной названо повышение ввозных пошлин.

Госдума 17 ноября одобрила повышение акцизов на вино с 34 до 108 рублей за литр с 1 мая следующего года, передает «Радиоточка НСН».

