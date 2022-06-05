Западные СМИ игнорируют обстрелы мирных жителей Донецка Украиной
Западные СМИ ведут политику игнорирования в отношении обстрелов жилых кварталов Донецкой и Луганской Республик на протяжении восьми лет. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» 5 июня.
«Иностранным СМИ было выгодно игнорировать восемь лет обстрелы жилых кварталов Донецкой и Луганской областей, а ныне республик, которые уже признаны Российской Федерацией. Сегодня игнорирование вписывается в контекст всех этих игнорирований», — считает политолог.
По мнению Кошкина, западные СМИ ставят акценты только на успехи Украины.
«Все СМИ Запада ангажированы под успехи Украины, они проводят информационные операции, чтобы воздействовать на обывателя на Украине и европейских государств, которые должны понять, что Россия терпит неудачу, а у Украины «перемога» (победа (укр.). — прим НСН)», — сделал вывод эксперт.
Издание подчеркивает, что сведения о гибели пяти человек при взрывах под Донецком опубликовал только телеканал CNN. Ведущие западные СМИ: британское издание BBC, газета The Guardian, немецкий журнал Der Spigel, телеканал Sky News проигнорировали обстрелы Донецка.
Ранее корреспондент газеты «Известия» Данил Емельянов показал последствия обстрелов жилых кварталов Донецка Вооруженными силами Украины. Журналистам удалось снять разрушенное жилье и «автомобили, превратившиеся в груду металла».
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