Последствия обстрела Украиной жилых кварталов Донецка опубликовали «Известия»
Корреспондент газеты «Известия» Данил Емельянов показал последствия обстрелов жилых кварталов Донецка Вооруженными силами Украины. Журналистам удалось снять разрушенное жилье и «автомобили, превратившиеся в груду металла».
На кадрах снята многоэтажка, окна которой выбиты ударной волной. Во дворе дома остались около 20 уничтоженных гражданских автомобилей. Корреспондент подчеркнул, что вблизи домов нет стратегически важных объектов, которые могли бы интересовать противника. Из этого следует, что ВСУ вели целенаправленный огонь по мирным жителям.
«Пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушены жилые квартиры, уничтожено более десятка гражданских автомобилей. И всё это - последствия вчерашнего обстрела украинскими военными по Донецку. Сегодня уже при дневном свете можно увидеть масштабы разрушений. Напомню, что поблизости нет ни стратегически важных объектов, ни военных баз. А значит, били целенаправленно по жилой застройке — по мирным жителям», — отметил Емельянов.
Накануне под сильнейший обстрел ВСУ попал Донецк. По городу выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- Последствия обстрела Украиной жилых кварталов Донецка опубликовали «Известия»
- В Норильске идет эвакуация горняков из-за пожара на руднике
- Украинский посол обрушился на ФРГ с критикой из-за отказа поставлять Киеву вооружение
- Кадыров опубликовал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
- Мы предупредили. В России оценили последствия поставок Киеву тяжелого вооружения
- Виталий Кличко рассказал о взрывах в Киеве
- Путин раскрыл ответ России на западные поставки Украине ракет дальнего действия
- В России госпитализировали 837 человек с коронавирусом за сутки
- Восточный участок БКЛ метро готов почти на 80 процентов
- В Саксонии раскритиковали министра экономики ФРГ за намерение отказаться от газа из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru