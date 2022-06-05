Последствия обстрела Украиной жилых кварталов Донецка опубликовали «Известия»

На кадрах снята многоэтажка, окна которой выбиты ударной волной. Во дворе дома остались около 20 уничтоженных гражданских автомобилей. Корреспондент подчеркнул, что вблизи домов нет стратегически важных объектов, которые могли бы интересовать противника. Из этого следует, что ВСУ вели целенаправленный огонь по мирным жителям.

«Пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушены жилые квартиры, уничтожено более десятка гражданских автомобилей. И всё это - последствия вчерашнего обстрела украинскими военными по Донецку. Сегодня уже при дневном свете можно увидеть масштабы разрушений. Напомню, что поблизости нет ни стратегически важных объектов, ни военных баз. А значит, били целенаправленно по жилой застройке — по мирным жителям», — отметил Емельянов.

Накануне под сильнейший обстрел ВСУ попал Донецк. По городу выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

