Занятой человек: Депутат Белоусов прогулял приговор о крупной взятке и объявлен в розыск

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, адвокат подсудимого пояснил причину отсутствия «занятостью и ранее запланированными рабочими встречами». Суд счел доводы защиты несостоятельными и ждать свободное окошко в плотном графике народного избранника не стал.

Итог: Белоусов приговорен к 10 годам колонии строго режима, штрафу в размере 500 миллионов рублей, а также лишен всех званий и регалий, в числе которых медаль «За заслуги перед Отечеством II степени».

Не откладывая в долгий ящик суд следом вынес постановление и об объявлении депутата в розыск.

Есть еще один интересный момент – статус неприкосновенности. В коррупционный переплет, по версии следствия, Белоусов попал в период с 2011 по 2014 годы. Тогда он занимал кресло депутата челябинского заксобрания, а затем был избран в Госдуму от партии «Единая Россия» (в СРЗП перешел в 2016 году, - прим. НСН). В 2018 году по запросу Генпрокуратуры парламент лишает его неприкосновенности. В 2021 году проблемы с законом не мешают ему избраться вновь в нижнюю палату парламента, правда, в этом созыве вопрос о статусе неприкосновенности Белоусов никто не рассматривал. Теперь эту казуистику активно используют эсеры.