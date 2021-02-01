Депутат получил крупнейшую взятку в РФ с помощью жены и тёщи
Депутат Госдумы Вадим Белоусов с помощью жены и тёщи получил крупнейшую в России взятку на сумму более 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Обвинительное заключение Белоусову огласили на предварительном заседании Мосгорсуда по делу депутата. По данным обвинения, взятки давали занимающиеся дорожным строительством предприниматели Константин Овчинников и Алексей Башаев в 2010-2014 годах.
Бизнесмены отчисляли «вознаграждение» Белоусову и Михаилу Юревичу (на тот момент губернатору Челябинской области). В обмен на 20% от прибыли предпринимателям предоставляли выгодные условия для заключения государственных контрактов и полное отсутствие конкуренции.
Тёща Белоусова получала взятки в Челябинске, а жена забирала наличные из банковской ячейки в Москве. Ежемесячно депутат и его помощницы получали 10 млн рублей, за несколько лет сумма взяток достигла 3,253 млрд в российской валюте.
Депутат не признаёт свою вину. По словам защиты, предприниматели проходили по делу о хищениях средств из бюджета при строительстве дорог в Челябинской области. Однако в ходе следствия Овчинников и Башаев заявили, что деньги ушли на взятки Белоусову и Юревичу. После бизнесменам позволили покинуть страну. Юревич также уехал из России, он объявлен в международный розыск, сообщает Ura.ru.
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