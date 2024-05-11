США в марте купили у России рекордный объем удобрений

В марте Соединенные Штаты приобрели у России удобрений на 174 миллиона долларов, отмечает Ura.ru со ссылкой на данные американской статслужбы.

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Таким образом, импорт российских удобрений в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. В марте объем закупок российских удобрений вырос на 10%.

Большую часть импортируемых удобрений в США из России составляют калийные удобрения.

Ранее сообщалось, что в апреле Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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