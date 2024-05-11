МЧС РФ: Свыше 770 домов и почти 3,5 тысячи участков затоплены в Тюменской области
Более 770 домов остаются подтопленными в зоне паводка в Тюменской области, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что на сегодняшний день вода присутствует в 64 населенных пунктах региона. Подтопленными остаются 426 обычных домов, 347 дач, 3498 приусадебных участков, а также 36 участков автомобильных дорог.
В Тюменском областном управлении МЧС отметили, что в пунктах временного размещения остаются 448 человек, в том числе 147 детей.
Ранее в информцентре правительства региона сообщили, что в Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru