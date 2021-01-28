Депутат Госдумы не признал вину в получении 3,25 млрд рублей взятки
Депутат Госдумы от «Единой России» Вадим Белоусов не признал в суде вину в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аудиозапись заседания Мосгорсуда.
Адвокаты Белоусова также заявили о невиновности своего подзащитного. Депутат заявил, что обвинительное заключение прокуратуры относится к другим лицам.
По версии следствия, Белоусов получил от представителей дорожно-строительного холдинга взятку на сумму взятку в размере 3,25 млрд рублей с мая 2010 по январь 2014 года. Отмечается, что взятку также получили главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем.
Очередное заседание по делу Белоусова назначено на 26 февраля, Юревич объявлен в международный розыск.
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