Депутат Госдумы не признал вину в получении 3,25 млрд рублей взятки

Депутат Госдумы от «Единой России» Вадим Белоусов не признал в суде вину в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аудиозапись заседания Мосгорсуда.

Адвокаты Белоусова также заявили о невиновности своего подзащитного. Депутат заявил, что обвинительное заключение прокуратуры относится к другим лицам.

По версии следствия, Белоусов получил от представителей дорожно-строительного холдинга взятку на сумму взятку в размере 3,25 млрд рублей с мая 2010 по январь 2014 года. Отмечается, что взятку также получили главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем.