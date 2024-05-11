СМИ: Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 млн рублей
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, ФНС заблокировал счета промоутерской компании Eagle FC, которая связана со спортсменом, а также счета его благотворительного фонда.
Дядя Хабиба Магомед отрицает информацию о долгах, назвав данные новости фейком.
Ранее блогер Акуна Матата (настоящее имя Ольга Нечаева) опровергла наличие у нее задолженности в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средняя стоимость аренды квартир в России за год выросла на треть
- СМИ: Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 млн рублей
- Глава администрации: Украинские войска отступают в Харьковской области
- СК провел обыски в компании, автобус которой упал в Мойку в Санкт-Петербурге
- Три человека погибли при ударе ВСУ по ресторану в Донецке
- Певца из Нидерландов отстранили от участия в Евровидении после драки
- МЧС РФ: Свыше 770 домов и почти 3,5 тысячи участков затоплены в Тюменской области
- Часть общежития обрушилась в Республике Коми
- Путин утвердил структуру нового правительства
- СМИ: Солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru