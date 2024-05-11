СМИ: Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 млн рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей, передает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, ФНС заблокировал счета промоутерской компании Eagle FC, которая связана со спортсменом, а также счета его благотворительного фонда.

Дядя Хабиба Магомед отрицает информацию о долгах, назвав данные новости фейком.

Ранее блогер Акуна Матата (настоящее имя Ольга Нечаева) опровергла наличие у нее задолженности в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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