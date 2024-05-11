Илон Маск признался, что перед сном слушает подкасты о крахе цивилизации

Американский миллиардер Илон Маск признался, что слушает подкасты о падении цивилизации, чтобы уснуть.

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По словам Маска, уничтожить человечество могут снижение рождаемости, искусственный интеллект и единое мировое правительство.

Также Маск рассказывал, что песня Fly Me to the Moon в исполнении Фрэнка Синатры вдохновила его в будущем полететь на Луну.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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