Илон Маск признался, что перед сном слушает подкасты о крахе цивилизации
11 мая 202418:28
Американский миллиардер Илон Маск признался, что слушает подкасты о падении цивилизации, чтобы уснуть.
По словам Маска, уничтожить человечество могут снижение рождаемости, искусственный интеллект и единое мировое правительство.
Также Маск рассказывал, что песня Fly Me to the Moon в исполнении Фрэнка Синатры вдохновила его в будущем полететь на Луну.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru