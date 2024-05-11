Средняя стоимость аренды квартир в России за год выросла на треть

Отмечается, что в 2024 году дефицит бюджетных вариантов квартир в России усилился из-за снижения доступности ипотеки.

В Красноярске и Челябинске цены на аренду студий и «однушек» выросли сильнее всего. В пятерку регионов-лидеров по росту цены на аренду также вошли Нижний Новгород, Уфа и Казань.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля в России выдали свыше 110 тысяч ипотечных кредитов, это на 29% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».

