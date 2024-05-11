СК провел обыски в компании, автобус которой упал в Мойку в Санкт-Петербурге
Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в компании, автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
Следователи изъяли документацию, допросили руководящих сотрудников. Глава СК Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к ЧП.
По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Миронова, в Госдуму уже внесен законопроект о запрете работы мигрантов в общественном транспорте, школах и системе образования. Депутат привел в пример ОАЭ, где мигранты работают по системе «кафала», или вахтовым методом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru