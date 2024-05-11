Глава администрации: Украинские войска отступают в Харьковской области

Украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российских военны, сказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Он назвал происходящее хорошей тенденцией. Ганчев также рекомендовал жителям зоны активных боевых действий оставаться в укрытиях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Часов Яр будет освобожден, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, российские военные действуют уже в черте города.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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