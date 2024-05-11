Пушилин заявил, что нужно освободить все русские города в ходе СВО
11 мая 202417:58
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации необходимо освободить все русские города, в том числе Одессу, СумыЮ Харьков, Днепропетровск.
Пушилин отметил, что в этих городах живут русские люди.
По словам главы ДНР, город Часов Яр будет освобожден. По его словам, российские военные действуют уже в черте города.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru