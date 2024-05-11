Пушилин заявил, что нужно освободить все русские города в ходе СВО

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации необходимо освободить все русские города, в том числе Одессу, СумыЮ Харьков, Днепропетровск.

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Пушилин отметил, что в этих городах живут русские люди.

По словам главы ДНР, город Часов Яр будет освобожден. По его словам, российские военные действуют уже в черте города.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияДенис Пушилин

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