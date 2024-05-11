Пушилин заявил, что нужно освободить все русские города в ходе СВО

Пушилин отметил, что в этих городах живут русские люди.

По словам главы ДНР, город Часов Яр будет освобожден. По его словам, российские военные действуют уже в черте города.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».

